Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilenen Mihalıççıklı kiraz üreticilerine sıvı gübre desteği verdi. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülen destek kapsamında 112 üreticiye ulaşıldı.

Nisan ayında Mihalıççık ilçesinde meydana gelen don felaketi, kiraz üreticilerine büyük zarar verdi. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından don felaketinden etkilenen üreticiye destek olmak için yürütülen program, Mihalıççık Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Destek kapsamında 4 ile 50 dekar arasında kiraz arazisine sahip, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerden başvurular alındı. 133 başvuru arasından şartları sağlayan 112 üretici destek almaya hak kazandı. Böylece, toplam 2 bin 260 dekar kiraz arazisi desteklenmiş oldu.

Mihalıççık Belediyesi önünde gerçekleştirilen teslim törenine EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, meclis üyeleri, bürokratlar ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan kiraz üreticisi Şirin Yücel, “Don zararı sonrası çok zor günler geçiriyoruz. Bu destek bize adeta can suyu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce’ye yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ise üretimin ve üreticinin her koşulda desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman çiftçimizin yanında. Bu duyarlılığı için kendisine ve emek veren tüm büyükşehir personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal da “Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize nasıl destek olabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Bu gübre desteği ile üreticimize nefes aldırmak, toprağa ve emeğe sahip çıkmak istedik. Hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” diye konuştu.