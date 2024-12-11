Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

Eskişehir'de uzun süredir satılık durumda olan ve Atatürk'ün konakladığı iddia edilen tarihi görünümlü metruk bina halk arasında merak konusu olmayı sürdürüyor.

Tarihi görünümüyle göze çarpan ve uzun süredir satılık durumda olduğu bilinen metruk haldeki yapı Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Yenigün Sokak üzerinde bulunuyor. Eskişehir'in ilk veterinerine ait olduğu iddia edilen binada Atatürk'ün konakladığı yönündeki söylentiler dikkat çekiyor. Halk arasında merak olan ve halen geçmişiyle ilgili net bilgilerin edinilemediği bina gizemini korumaya devam ediyor.

ATATÜRK'ÜN KALDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN YANLIŞ

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, konu hakkında binanın satış işlemiyle ilgilenen emlak ofisine telefondan ulaşım sağladı. Mülk sahibinin vefat ettiğini söyleyen emlak ofisi yetkilileri, yapının geçmişi hakkında net bilgileri bulunmadığını ancak Atatürk'ün kaldığı yönündeki iddiaların yanlış olduğunu açıkladı.