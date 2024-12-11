Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki tarihi bina gizemini korumaya devam ediyor. Uzun zamandır satış aşamasında olan binada Atatürk’ünde konakladığı iddia ediliyor.

Eskişehir'de uzun süredir satılık durumda olan ve Atatürk'ün konakladığı iddia edilen tarihi görünümlü metruk bina halk arasında merak konusu olmayı sürdürüyor.

Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

Tarihi görünümüyle göze çarpan ve uzun süredir satılık durumda olduğu bilinen metruk haldeki yapı Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Yenigün Sokak üzerinde bulunuyor. Eskişehir'in ilk veterinerine ait olduğu iddia edilen binada Atatürk'ün konakladığı yönündeki söylentiler dikkat çekiyor. Halk arasında merak olan ve halen geçmişiyle ilgili net bilgilerin edinilemediği bina gizemini korumaya devam ediyor.

Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

ATATÜRK'ÜN KALDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN YANLIŞ

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, konu hakkında binanın satış işlemiyle ilgilenen emlak ofisine telefondan ulaşım sağladı. Mülk sahibinin vefat ettiğini söyleyen emlak ofisi yetkilileri, yapının geçmişi hakkında net bilgileri bulunmadığını ancak Atatürk'ün kaldığı yönündeki iddiaların yanlış olduğunu açıkladı.

Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

Eskişehir’deki bina gizemini koruyor. Atatürk’ün kaldığı iddia ediliyor

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