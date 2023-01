MHP Eskişehir Milletvekili Sazak'ın yeğeni cinayet soruşturmasında tutuklandı

Duvar'dan Özge Zaim'in haberine göre, Eskişehir'de, bir çocuk annesi Zerrin Kılınç'ın 20 Haziran 2022 tarihinde ikinci kattaki dairesinden düşerek ölmesinin, cinayet olduğu iddia edildi.

MHP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ TUTUKLANDI

Kılınç'ın beraber yaşadığı Yılmaz Sazak önceki gün cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Yılmaz Sazak'ın MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

20 Haziran’da gerçekleşen olayın ardından gözaltına alınan Yılmaz Sazak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kılınç ailesinin tepkisi üzerine dosyayla ilgili başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi. Yılmaz Sazak dün akşam saatlerinde polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sazak, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADELET İSTİYORUZ"

Hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, 7 aydır gözyaşı döktüğünü ve adalet istediklerini söyledi.

Özokçu, “Adalet yerini bulsun biz adalet istiyoruz. 7 ay olacak. Tomurcuğunu açmadan soldurdular kuzumun. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Duysunlar sesimizi de kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım böyle intihar edecek biri değildi. Benim kuzum bir ağrı kesici bile içmiyordu. İntihara meyilli değildi benim yavrum. Hayattan kopardılar. Ben 7 aydır bu gözyaşını döküyorum” dedi.

Adli Tıp raporunun çıkmadığını dile getiren Özokçu, "Bir de yavrusu var benim kuzumun. Onun için hayatta kalmak zorundayız. Raporlarımız çıkmadı. Hep onu bekledik, yok. Adalet istiyoruz. Biz adaletimize güveniyoruz. Bizim başka bir kötü niyetimiz yok. Benim kuzum hayat doluydu. Çocuğunu seviyordu. Evine, işine bağlıydı. İşinden evine, evinden işine giderdi. Yavrumu kopardılar hayattan. Ne ise adalet bulsun. Biz adalet istiyoruz. Ben adaletime güveniyorum” diye konuştu.

Evde çok sayıda delil olduğunu öne süren Özokçu, şöyle devam etti:

“Ben bir anneyim 6-7 aydır bu gözyaşını döküyorum. Kuzumun gömleğine sarılıyorum, kokuyu içime çekiyorum. İçeriye giriyorum, beni kimse görmüyor, duyurmuyorum. Yavrusu var duymasın benim ağladığımı diyorum. Evde çok tartışma olmuş. Evin içi kan. Küllükler kırılmış. Bize göre çok delil var ama dosyamızda hiçbir şey yok. Bekliyoruz. Bekledik bekledik, artık adalet yok dedim. Gidip haykıracağım adliyenin önünde. Sesimi duyurayım. Benim kuzum bir kedi, bir köpek değil. Benim kuzum bir can. Toprağın altında 7 aydır benim kuzum. Hiçbir şeyi yoktu, hayat doluydu. Mezarına geleceğim, 'Rahat yat yerinde kızım' diyeceğim. Adalet yerini bulacak inşallah. Herkese güveniyorum. Bütün büyüklerime, devletime güveniyorum. Benim kızımın kanı kalmasın yerde. Başka anneler ağlamasın. Her gün ölüyoruz, her gün bekliyoruz.”

SAZAK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olay sonrasında evde yapılan incelemelerde; yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan Yılmaz Sazak, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, Zerin Kılınç'ın intihar ettiğini öne sürmüştü.

Sazak ifadesinde, “Zerin’in olay sabahı burnu kanamıştı ve kan izleri bu nedenle oluştu. Ev sahibi Zerrin’in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikâhsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin’in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı" dedi.

Evden çıkarken Kılınç'la konuştuklarını belirten Sazak, “Bu sırada hızlı ayak seslerini duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerrin’in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim” iddiasında bulundu.

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir insan değilim” diyen Sazak, “Kesinlikle Zerin’i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin’in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu madde kullanmıyordum. Zerin’in de uyuşturucu madde kullanmışlığı yoktur. Zerin’in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden atladığını bilemiyorum. Ben de anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

KEŞİF YAPILIP, RAPOR HAZIRLANACAK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya, bir başsavcı vekili ile savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılık ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Zerin Kılınç'ın ölümünün intihar ya da cinayet mi olduğunun tespit edilmesi için fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi.

Üniversite bünyesinde oluşturulacak heyetin, olayın yaşandığı evde keşif yaparak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına rapor hazırlayacağı belirtildi. (DUVAR)