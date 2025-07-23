Eskişehir'deki orman yangınında kahreden haber! 11 kahraman işçimizi kaybettik...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı. Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelere iş makineleriyle yangın emniyet şeritleri açıldı.

Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmalarını da yapıyor. Uç noktalardaki alevlenmelere de havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da bölgedeki çalışmaları takip edip, ekiplere destek verdi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

11 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yangınla mücadele eden orman kahramanı 11 işçinin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi,

"Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."