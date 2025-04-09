Eskişehir'den erken seçim çağrısı: Türkiye ekonomisi bitmiştir, batmıştır, yönetemiyorsunuz!

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'li meclis üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan eylemler ve CHP’nin boykot çağrılarına yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi.43 yıllık hukukçu kimliğine vurgu yapan Kurt, Türkiye’deki yargı sistemini eleştirerek, “12 Eylül mahkemelerini aratıyor şu andaki mahkeme” ifadelerini kullandı.

“ADİL YARGILAMA VE BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU”

Eskisehir.net'ten Meltem Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre Belediye Başkanı Kurt, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına dair usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. “Herkes yargılanır, ama bu işin bir usulü var. Usule uygun davranmazsanız esasta yapacaklarınızı kimse kestiremez,” diyen Kurt, belediye başkanlarıyla ilgili soruşturmaların müfettiş incelemesi ve Bakanlık onayı gerektirdiğini hatırlattı. “Sabahın köründe adamın evine baskın yapıyorsunuz. Bir davada gizli tanık varsa o dava çökmüştür. İstanbul belediyesinde çalışan insanlara tehditle, şantajla şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar. Bunları hukukçular kullanamaz.” sözleriyle yargı sürecine dikkat çekti.

“ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ”

Türkiye ekonomisinin kötü yönetildiğini savunan Kurt, AKP’nin ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi: “Türkiye ekonomisi bitmiştir, batmıştır, yönetemiyorsunuz. TÜİK’in rakamları yalan. Milli gelirin kişi başına 15 bin doları geçtiğine kimseyi inandıramazsınız. Yönetemediğiniz için erken seçim diyoruz, yoksa başka keyfimizden değil.”

“TÜRKİYE DENEME TAHTASI DEĞİL”

Kurt, konuşmasında anayasal düzene de vurgu yaparak “Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Buna sahip çıkmak zorundasınız. Anayasa Mahkemesi’nin kararları herkesi bağlar ama AKP’yi, MHP’yi bağlamıyor. 25 yıldır yönetiyorsunuz ve sorunlar büyüdü, çözülmedi. Türkiye deneme tahtası değil.” dedi.

“BOYKOT ANAYASAL BİR HAKTIR”

CHP’nin boykot çağrılarına yönelik eleştirilere de değinen Kurt, boykotun anayasal bir hak olduğunu belirterek “Boykot haktır. Anayasada yazan çok net bir haktır. İnsanlar tüketimden gelen özgürlüklerini kullanırlar. Kim söyledi bunu? Recep Tayyip Erdoğan. O söyleyince farklı oluyor. Medya Doğan Holding ile kavga ederken ‘Almayın bu gazeteleri’ diyordu. O zaman haktı, şimdi biz söyleyince yerli ve milli diyorlar. Volkswagen’in neresi yerli ve milli?” Kurt, polisin göstericileri koruma görevini yerine getirmediğini de ekleyerek, “Polisin görevi gösteri yapan topluluğu korumaktır. Dünyanın her yerinde böyledir.” ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E DÜŞMAN OLAN BİZE SELAM VERMESİN"

Konuşmasının sonunda Atatürk’e yönelik tutumlara da değinen Kurt, “Atatürk’e düşman olan bizden uzak dursun. Çok net söylüyorum. Atatürk’e düşman olan bize selam vermesin. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur, hala yönlendiricisidir. Atatürk’e düşman olmadığınızı göğsünüzü gere gere söyleyin.” diyerek sert bir çıkış yaptı. Ayrıca 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarını hatırlatan Kurt, “17-25 Aralık’ın hesabını verin. Kutulardakinin, sıfırlananların hesabını verin. Bize gelince adalet, hukuk; öyle yağma yok.” sözleriyle iktidara yüklendi.

“HALKIN ÖNÜNE GERÇEKLERİ KOYACAĞIZ”

Kurt, Türkiye’de gündemin sürekli değiştirildiğini belirterek, “Bir günde dört tane gündem değişti. Biz Apo’yu dinleyecektik Meclis’te. Sayın, kurucu lider deseydim ben Apo’ya, kelepçelenip içeri gidecektim. Ama siz dediniz. Bunları halkın önüne biz koyacağız. Siz montaj kasetleri koydunuz, biz gerçekleri koyacağız.” dedi.