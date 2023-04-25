Eskişehir’den Hataylı üreticilere fide desteği

ANKA'da yer alan haberde, kırsalda hayata geçirilen projeler ile tarımsal üretime destek vermeye devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ürettiği yüzbinlerce yerel tohumu, Türkiye’nin dört bir yanına hem tohum hem de fide olarak ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası ağır yıkımın yaşandığı Hatay’da faaliyet gösteren çiftçilerin fide sıkıntısı yaşaması ve Eskişehir Yıldıztepe Kooperatifi'ne ulaşmalarıyla birlikte çalışma başlatıldı. Yıldıztepe Kooperatifi’nin girişimiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne, Antakya ve Samandağ ilçelerine yaklaşık 32 bin sebze fidesi gönderdi.

EBB Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen pembe domates, kırmızı domates, salçalık biber, sakarı domates, tatlı kıl biber, köy biberi, dolmalık biber, demre biber ve patlıcan fidelerinden oluşan kamyon Hatay’ın Defne ilçesine ulaştı. Burada Defne Belediyesi yetkililerine teslim edilen fideler, Belediye ve Defne Kadın Kooperatifi aracılığı ile 38’i kadın olmak üzere 52 üreticiye dağıtıldı.

Destek dolayısıyla çok mutlu olduklarını ve fide konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını aktaran depremzede çiftçiler, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Yılmaz Büyükerşen’e, Eskişehir Yıldıztepe Kooperatifi yetkililerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Fide bulmakta zorlanıyorduk. Özellikle yerel tohum olmasını çok istedik ve bu isteğimizi Başkan'ımız Büyükerşen ve ilgililer geri çevirmediler. Çok mutlu olduk. Bahçelerimiz, tarlalarımız boş kalmayacak. Ekmeye, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.