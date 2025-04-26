Eskişehir’e bahar geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü!

Kaynak: İHA
Eskişehir’e bahar geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü!

Eskişehir de güneşli havada vatandaşlar Porsuk Çayı'nda ve şehir merkezinde günün tadını çıkardı. Vatandaşlar sokağa döküldü.

Eskişehir'de bahar havasının tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler ve şehri ziyaret edenler, bugün Porsuk Çayı'nda keyifli anlar yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gondollara yoğun ilgi gösterdi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren gondolların neredeyse tamamının dolu olduğu gözlendi.

Porsuk Çayı'nda yapılan gondol turları, şehre farklı bir atmosfer katarken, özellikle hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler için uğrak noktası oldu.

Şehir merkezinde de benzer bir yoğunluk yaşandı. Özellikle Vilayet Meydanı ve çevresindeki parklar, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.

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