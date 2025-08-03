Eskişehir’e sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü hazırladığı hava tahmin raporunda, sonra Eskişehir'de yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'de yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Tahminlerde, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yağış anında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgâr, Eskişehir'in batı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette; bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin edildiği bildirildi.