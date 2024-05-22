Eskişehir’i sağanak yağmur ve dolu vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’i sağanak yağmur ve dolu vurdu

Eskişehir’de sağanak yağış ve dolu etkili olurken, beyaza bürünen sokaklarda su taşkınları yaşandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün bu sabah yayınladığı uyarı bülteninde Eskişehir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağmur ve dolu yağışı olacağı bildirilmişti.

Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı başlarken, kısa süreli de olsa kenti etkisi altına aldı.

Meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbirsiz bir şekilde dışarıda bulunan vatandaşlar fındık büyüklüğündeki dolulardan ve sağanak yağmurdan korunmak için sığınacak bir yer aradı.

Dolu sonrasında yollar beyaza bürünürken, sağanak yağmurun etkisiyle kent merkezindeki alanlar, dakikalar içerisinde göle döndü.

Esnafın yağmur suyunu işletmelerinden tahliye etmek için çaba sarf ettiği öğrenildi.

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