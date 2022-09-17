17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'in gözbebeği tarihi Odunpazarı bölgesi trafiğe kapatılıyor

Eskişehir'in gözbebeği tarihi Odunpazarı bölgesi trafiğe kapatılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirdiği yayalaştırma kararları ile bölgelere değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Odunpazarı bölgesi için UKOME tarafından alınan yayalaştırma kararı 26 Eylül 2022 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:32
Takip Et

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi trafiğe kapatılıyor

Eskişehir'in gözbebeği tarihi Odunpazarı bölgesi trafiğe kapatılıyor
+
Aa
-

İmar planlarında yaya bölgesi olarak görünen tarihi Odunpazarı bölgesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oybirliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak.

Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye bilgilendirici afişler asılırken, vatandaşları ve bölge esnafını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan QR kodlu broşürler dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

“Değerli hemşehrilerimiz insanların etkileşimi için güvenli, konforlu, erişilebilir alanlar, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin en temel bileşenidir. Bu çerçevede şehrimizde yayalaştırdığımız ve yayalaştırma sonrası daha da değer kattığımız alanlara bir yenisini daha ekliyoruz. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından hayata geçirilen birbirinden değerli projeler ile bölgeyi turizm açısından çekim merkezi haline getirmiştir. Özellikle yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile şehrimize gelen turlar nedeniyle de yaşanan araç ve yaya trafiği bölgede trafik düzenlemesi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İmar planlarında yaya bölgesi olarak gözüken Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile alınan karar ile 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle araç trafiğine belirli saatlerde kapatılacaktır. Buna göre 1 Nisan-31 Ekim arası saat 09.00-23.00 ile 1 Kasım-31 Mart tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında Kemal Zeytinoğlu Caddesi (Atatürk Bulvarı- Şeyh Edebali sokak arası), Beyler sokak, Çürük Hoca sokak, Erler sokak, İnceağa sokak, Kurşunlu Cami sokak, Ortaç sokak, Özlemli sokak, Şeyh Sadık sokak, Tiryaki Hasan Paşa sokak, Arifbey sokak, Cemalciler sokak, Demirler sokak, Fırın sokak, Koca Müftü sokak, Mücellit sokak, Örencik sokak, Paşaoğlu sokak, Şirinyalı sokak ve Zeytinler sokak araç trafiğine kapalı olacaktır. Caddenin araç trafiğine kapatılması nedeniyle cadde girişinde bulunan taksi durağı 1 araçlık bekleme noktası bırakılması şartıyla Atilla sokak köşesine taşınacaktır. Caddeyi kullanan 18 ve 32 numaralı minibüsler ise Devetepe-Kocatepe ve Şube sokak güzergahını kullanarak Odunpazarı'na ulaşacak. Devamında ise aynı güzergahı kullanmaya devam edecektir. Atatürk Bulvarı'ndan gelerek Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ne devam eden siyah 17 numaralı otobüsümüz ise Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ni kullanamayacağı için seferini Odunpazarı duraklarında sonlandıracaktır.”

Vatandaşlar, kapatılan sokaklar ve minibüs güzergahları ile ilgili detaylı bilgiye, 'www.eskisehir.bel.tr' web sitesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
4
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
5
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
6
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
7
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.