Eskişehir'in gözbebeği tarihi Odunpazarı bölgesi trafiğe kapatılıyor

İmar planlarında yaya bölgesi olarak görünen tarihi Odunpazarı bölgesi, Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oybirliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak.





Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye bilgilendirici afişler asılırken, vatandaşları ve bölge esnafını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan QR kodlu broşürler dağıtılıyor.





Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

“Değerli hemşehrilerimiz insanların etkileşimi için güvenli, konforlu, erişilebilir alanlar, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin en temel bileşenidir. Bu çerçevede şehrimizde yayalaştırdığımız ve yayalaştırma sonrası daha da değer kattığımız alanlara bir yenisini daha ekliyoruz. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından hayata geçirilen birbirinden değerli projeler ile bölgeyi turizm açısından çekim merkezi haline getirmiştir. Özellikle yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile şehrimize gelen turlar nedeniyle de yaşanan araç ve yaya trafiği bölgede trafik düzenlemesi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İmar planlarında yaya bölgesi olarak gözüken Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile alınan karar ile 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle araç trafiğine belirli saatlerde kapatılacaktır. Buna göre 1 Nisan-31 Ekim arası saat 09.00-23.00 ile 1 Kasım-31 Mart tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında Kemal Zeytinoğlu Caddesi (Atatürk Bulvarı- Şeyh Edebali sokak arası), Beyler sokak, Çürük Hoca sokak, Erler sokak, İnceağa sokak, Kurşunlu Cami sokak, Ortaç sokak, Özlemli sokak, Şeyh Sadık sokak, Tiryaki Hasan Paşa sokak, Arifbey sokak, Cemalciler sokak, Demirler sokak, Fırın sokak, Koca Müftü sokak, Mücellit sokak, Örencik sokak, Paşaoğlu sokak, Şirinyalı sokak ve Zeytinler sokak araç trafiğine kapalı olacaktır. Caddenin araç trafiğine kapatılması nedeniyle cadde girişinde bulunan taksi durağı 1 araçlık bekleme noktası bırakılması şartıyla Atilla sokak köşesine taşınacaktır. Caddeyi kullanan 18 ve 32 numaralı minibüsler ise Devetepe-Kocatepe ve Şube sokak güzergahını kullanarak Odunpazarı'na ulaşacak. Devamında ise aynı güzergahı kullanmaya devam edecektir. Atatürk Bulvarı'ndan gelerek Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ne devam eden siyah 17 numaralı otobüsümüz ise Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ni kullanamayacağı için seferini Odunpazarı duraklarında sonlandıracaktır.”





Vatandaşlar, kapatılan sokaklar ve minibüs güzergahları ile ilgili detaylı bilgiye, 'www.eskisehir.bel.tr' web sitesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.