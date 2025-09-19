Eskişehirli emekli vatandaşın sağlık ve geçim mücadelesi

YENİÇAĞ - Eskişehir / Recep Toptaş

Eskişehir’de yaşayan 65 yaşındaki malulen emekli Orhan Aydın, hem sağlık sorunları hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı.

Aydın, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiğini, hastalığın apandisite sıçraması sonucu yıllardır tedavi gördüğü bir Fakülte' de ameliyat kararı alındığını belirtti. Ancak ameliyat süreci, beklemediği bir maddi yük nedeniyle sekteye uğradı.

Ameliyatına girecek doktorla görüşen Aydın, kendisine bakan asistanın, Bıçak parası adı altında operasyonun durumuna göre 50 ile 80 bin lira arasında ücret çıkabileceğini söylediğini aktardı. Bu rakamı duyduğunda derin bir üzüntü yaşadığını belirten Aydın, “Canım çok acıdı, ameliyattan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

“MAAŞIM KİRAYA VE FATURALARA YETMİYOR”

Malulen emekli olan Aydın, devletten aldığı 16 bin 680 TL emekli maaşının 12 bin lirasını kiraya verdiğini, kalan kısmının ise elektrik, su ve yakıt giderlerine gittiğini söyledi. Bu şartlarda elinde hiçbir şey kalmadığını ifade eden Aydın, çevresinden aldığı yardımlarla ayakta kalmaya çalıştığını dile getirdi.

“MÜLTECİLER ÜCRETSİZ YARARLANIYOR, BİZDEN PARA İSTENİYOR” TEPKİSİ

Türkiye sevdalısı bir ülkücü vatandaş, mültecilerin sosyal güvenceleri olmamasına rağmen sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını, kendisinden ise para talep edilmesinin derin bir yara bıraktığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK TEPKİSİ

Bıçak parası adı altında Ameliyat masraflarının yüksekliğine tepki gösteren Aydın, ekonomik durumu olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluk yaşadığına dikkat çekti. Yıllarca devlete vergi ödediğini, askerlik görevini yerine getirdiğini ve ülkesine bağlılıkla yaşadığını vurgulayan Aydın, “Biz bu ülkenin vatandaşları olarak hak ettiğimiz sağlık hizmetini almakta zorlanıyoruz. Bu durum insanın canını acıtıyor” dedi.

ÇAĞRI YAPTI

Aydın, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, kendisi gibi yıllarca çalışmış, vergi ödemiş ve emekli olmuş vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.