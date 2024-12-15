Eskişehirli hayırsever okul yapılması için evini bağışladı

Kaynak: İHA
Eskişehirli hayırsever okul yapılması için evini bağışladı

Eskişehir'de yaşayan bir hayırsever, okul yapımında kullanılması için evini, Eskişehir Valiliği'ne bağışladı.

Eskişehir'de yaşayan bir hayırsever, okul yapımında kullanılması için evini, Eskişehir Valiliği'ne bağışladı.

Eskişehir yaşayan bir hayırsever, Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan evini okul yapımında kullanılması için Eskişehir Valiliği'ne bağışladı. Evinin satılmasını ve elde edilen maddi tutarın okul yapımında kullanılmasını talep eden hayırsever, Eskişehir Valiliği'ne giderek dilekçe verdi.

Bağışlanan evin, 26 Aralık günü 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak açık arttırma ile satılacağı öğrenildi.

Son Haberler
9 katlı apartmanda yangın
9 katlı apartmanda yangın
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Araç bahçeye uçtu! Yaralılar olay yerinden kaçtı
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
Şehit uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama
'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama