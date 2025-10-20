Eskişehirli öğrenciler, Bozüyük’te ilk olarak Metristepe Köyü’nde bulunan ve İnönü Muharebeleri’nde şehit olan askerlerin anısına yapılan Metristepe Anıtı’nı ziyaret etti.

ANITIN ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Burada Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile ilgili bilgi alan öğrenciler, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın, 1921’de Mustafa Kemal’e Metristepe’den çektiği telgrafa cevaben aldığı; “Siz orada yalnız düşmanı değil, Milletin makûs talihini de yendiniz” ifadesinin geçtiği anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TARİHİ OLAYLAR ANLATILDI

Ardından Kurtuluş Savaşı Anı Evi’nde öğrencilere, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılından başlayarak Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına giden süreç ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşiyle devam eden tarihi olaylar anlatıldı.

Burada, İstiklâl Savaşı'nın yöntemi, şekli ve amacının belirlendiği kongreler süreci; ardından TBMM’nin açılışı, kurulan düzenli ordunun özellikle Batı Cephesi’nde verdiği mücadeleler ve karanlık günlerden aydınlık günlere geçiş süreci özetlendi.

Anı Evi ziyaretinin ardından Bozüyük ile Akpınar Mahallesi arasındaki tepede bulunan, İstiklâl Savaşı’nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişen ve tarihte İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yapılan İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği’ni ziyaret eden öğrencilere İnönü Savaşları ile ilgili bilgi verildi.

Öğrencilere gezi boyunca arkeolog eşlik etti.