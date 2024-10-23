Eskişehirliler güne sis ile uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge için sis uyarısında bulundu. Meteorolojiye göre bölge genelinin az bulutlu geçeceği, iç kesimlerde pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edildiği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece artması beklendiği günde rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, eseceği tahmin edildi.

Eskişehir'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sis ise, özellikle yüksek kesimlerde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili oldu. Yoğun sisten dolayı görüş mesafesi oldukça düşerken, başta trafikte seyreden sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olduğu görüldü.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların düşmesi ve mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle, özellikle çukur ve kırsal kesimler olmak üzere yer yer kırağı ve zirai don olayı beklendiğinden çiftçileri tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Bolu Dağı'nda sis