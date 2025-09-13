Eskişehirspor-Anadolu Spor Faaliyetler maçının cezası kesildi

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor - Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşması oynandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Eskişehirspor tarafına ceza uygulama kararı aldı. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27 bin 500 TL para cezası kesildi.

