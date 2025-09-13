Eskişehirspor-Anadolu Spor Faaliyetler maçının cezası kesildi

Kaynak: İHA
Eskişehirspor-Anadolu Spor Faaliyetler maçının cezası kesildi

Geçtiğimiz günlerde oynanan Eskişehirspor-Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşmasında Eskişehirspor'a 27 bin 500 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor - Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşması oynandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Eskişehirspor tarafına ceza uygulama kararı aldı. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27 bin 500 TL para cezası kesildi.

Son Haberler
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!