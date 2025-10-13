Eskişehirspor kulübü, teknik direktör Serdar Göçerler'in görevine son verdi.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2 Temmuz 2025 tarihinde teknik direktörlük görevi için Serdar Göçerler ile anlaşma imzaladı.

Göçerler'in yönetiminde sezona galibiyetle başlayan "Kırmızı Şimşekler", ilerleyen haftalarda hedeflenen performansı sağlayamadı. Eskişehirspor, Göçerler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son olarak deplasmanda oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor maçında gelen 2-0'lık mağlubiyet ise taraftarın tepkisine yol açtı.

Eskişehirspor kulüp yönetimi, bugün teknik direktör Serdar Göçerler ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Serdar Göçerler ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze bugüne kadar sundukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.