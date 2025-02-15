Eskişehirspor Fethi Heper’in formasını emekli etti: Artık kimse 9 numarayı giyemeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehirspor Fethi Heper’in formasını emekli etti: Artık kimse 9 numarayı giyemeyecek

Eskişehirspor, kulübün efsane oyuncularından Fethi Heper’in vefatı sonrası yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada Heper’in 9 numaralı formasının emekliye ayrıldığı bildirildi. Artık Eskişehirspor’da hiçbir oyuncu 9 numaralı formayı giyemeyecek.

Eskişehirspor, vefat eden Fethi Heper’in mirasını yaşatmak amacıyla onun giymiş olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde vefat etti. Heper’in vefatı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Eskişehirspor, onun taşımış olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fethi Heper’in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor’un 9 numarası, sahada değil, hatıralarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı
Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı
Konya'da pikap takla attı: 3 yaralı
Konya'da pikap takla attı: 3 yaralı
Astronotlar için taze gıda! Sıfır yerçekimli sistemde sebze yetiştirme
Astronotlar için taze gıda! Sıfır yerçekimli sistemde sebze yetiştirme
Yerli ve yabancı turistler akın ediyordu! Ölüm otelinin ardından mercek altına alındı
Yerli ve yabancı turistler akın ediyordu! Ölüm otelinin ardından mercek altına alındı
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı