Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor

Kaynak: İHA
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor

Eskişehirspor, kendi alt yapısından çıkan ve 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Sadullah Kabayel tekrardan anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lige çıkan Eskişehirspor, kalecisi ile tekrardan anlaşma sağladı.

Takımın altyapısından çıkan ve 2 sezondur A Takımı forması giyen Sadullah Kabayel ile masaya oturan Eskişehirspor yönetimi 20 yaşındaki genç futbolcu ile sözleşmeye imza attılar. Eskişehirspor yönetimi, yaptıkları duyuruda, "Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Sadullah’a, kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" dedi.

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