Eskişehirspor şampiyonluğa adım adım

BAL 6. Grup 25. haftasında Eskişehirspor, Akşehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Atatürk Stadyumu'nda rekor sayıda taraftarın tribünden takip ettiği maçın ilk yarısı, Necati Önal'ın 29. dakikada attığı golle Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Eskişehirspor, maçın 64. dakikasında yine Necati Önal'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Akşehirspor'dan Gökhan Demir'in 74. dakikada attığı golle aradaki fark 1'e indi.

Çekişmeli mücadeleyi 2-1 tamamlayan ve şampiyonluğa kapıyı aralayan siyah-kırmızılı ekip, kritik karşılaşmayı kazanmanın sevincini yaşadı.