Eskişehirspor yeni teknik direktörüne imzayı attırdı

Kaynak: İHA
Eskişehirspor yeni teknik direktörüne imzayı attırdı

Eskişehirspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Kırmızı siyahlılar Ümit Metin Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Ümit Metin Yıldız, düzenlenen törenle imzayı attı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor, gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergun Ortakcı ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Yaşanan ani ayrılık taraftar arasında tartışma konusu haline gelirken, Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Yeni teknik direktör Ümit Metin Yıldız için bugün saat 12.00'de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeni teknik adamın imzayı atmasının ardından basın toplantısı gerçekleştirildi.

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