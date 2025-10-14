Nesine 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, 2 Temmuz 2025 tarihinde teknik direktörlük görevine getirdiği Serdar Göçerler ile 13 Ekim günü yollarını ayırdı.

Göçerler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Kırmızı Şimşekler"in yeni teknik direktörü bugün belli oldu.

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, teknik direktörlük görevi için Hakan Şapçı ile resmi sözleşmeye imza attı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Kulüp Başkanımız Ulaş Entok ve yeni Teknik Direktörümüz Hakan Şapcı, resmi sözleşmeye imzalarını attı. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.