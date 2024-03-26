Eskişehirspor'a saldırı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takım otobüsümüze yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızın yanındayız ve bu konunun takipçisi olacağız. Dün gece yaşanan talihsiz olayda teknik heyetimiz, taraftarlarla olan gerginliği yatıştırarak daha büyük olayların önüne geçti. Teknik ekibimize yönelik herhangi bir fiziksel saldırı olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular tarafından yapılan ortak açıklamada ise, "Alaplıspor maçı sonrası, Eskişehir girişindeki Çukurhisar bölgesinde, araçlarıyla yolu kesen ve beyzbol sopası ile kesici aletler taşıyan bir grup saldırgan tarafından saldırıya uğradık. Otobüste savunmasız bir şekilde saldırıya maruz kaldık ve bu olay ölümcül sonuçlar doğurabilirdi" denildi.

Ayrıca, Eskişehirspor oyuncusu Hayrettin Cengiz, yaşanan olaylar sonrasında kulüpten ayrıldığını açıkladı. Cengiz, "Alaplı maçı sonrası, otobüsümüzü durduran bir grup tarafından saldırıya uğradık ve darp edildik. Bu nedenle Eskişehirspor'dan ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor, son oynadığı maçta Alaplı Belediye'ye 4-0 yenilmişti.