Eskişehirspor'dan kritik galibiyet

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi.
ESKİŞEHİRSPOR PUANINI 52 YAPTI
Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 31. dakikasında Cenk Özbey'in golüyle Eskişehirspor ilk yarıyı öne kapattı. Maçın 50. dakikasında Kerim Deler'in attığı gol ile birlikte Eskişehirspor 2-0 öne geçti. Uzatmalarda Keçiborlu Belediyespor'dan Canpolat Çelik'in attığı gol sonucunda maç 2-1'lik skorla sona erdi. Eskişehirspor, deplasmanda aldığı galibiyetle birlikte 52 puana ulaştı.