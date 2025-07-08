Eskişehirspor'dan yeni imza

Kaynak: İHA
Eskişehirspor'dan yeni imza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e yükseldi. Kulüp yönetimi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, geçtiğimiz sezon A takım formamızı giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncumuz Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağladık. Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Hasan’a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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