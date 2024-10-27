Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ıydı! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Ev Hapsi' dizisinde başrolde oynayacak. Ünlü isim yeni başlayacak olan dizide 'Şükrü' karakterini canlandıracak.

Ev hapsi adlı dizinin senaryosunu ise Behzat Ç. dizisinin yazarı Ercan Mehmet Erdem yazacak.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde, Çakır karakteriyle hafızalarda yer edinen Oktay Kaynarca, (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrası bir törende açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynarca açıklamasında "Kötü bir geceye tanık olduk aslında ama neşenizi bozmayın! Bunların hepsi geçecek! Türkiye ilelebet dimdik ayakta duracaktır" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.