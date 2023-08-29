Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ünal Silver hayatını kaybetti

Daha önce "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ünal Silver hayatını kaybetti

Son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver, bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Haberi Silver'in menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Usta oyuncu 16 Temmuz’da hastane odasında yaş gününü kutlamış ve “Bugün 76 yaşıma bastım. Kiss ❤️” mesajını paylaşmıştı. 1948 yılında İstanbul’da doğan usta oyuncunun asıl ismi Ünal Gümüş’tür. “Deli Saraylı”, “Yalancı Yarim”, “Gönülçelen”, “Kuzey Güney” ve “Benim İçin Üzülme” gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Hamburg, Berlin, New York ve Londra gibi birçok şehirde eğitimler aldı.

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ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Deli Saraylı, Beni Unutma, Gönülçelen ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi unutulmaz dizilerde görev alan Silver, canlandırdığı karakterlerle yakından tanınan bir isimdi. 16 Temmuz 1948’de İstanbul’da dünyaya gelen Silver, 75 yaşındaydı. 29 Ağustos’ta yaşamını yitiren Silver’in Şefika Natile Gümüş adında bir kızı bulunuyor. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolüne hayat verdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde ise Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide de rol aldı.

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