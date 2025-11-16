Yerli üretici artan maliyetler altında ezilip, hayvan bulamazken ESK'nın et ithalatı için Polonya, İtalya ve Fransa ile yaptığı sözleşmelerin ardından geçen ay Macaristan'la 7.90 Euro'dan anlaşması dikkat çekmişti. Tarımdanhaber'den alınan bilgiye göre kurum ithalat miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

Gazeteci Bahadır Özgür'den konuyla ilgili paylaşım geldi. Özgür ESK'nın anlaşma yaptığı Macaristan'daki firmanın Green Farm And Trade olduğunu ve ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın da şirketin ortağı olduğunu iddia etti.

Özgür'ün paylaşımı şöyle

"Meğer ESK, Ekim 2025'te Macaristan'daki bir şirket ile 7.90 Euro bedelle et ithalatı sözleşmesi imzalamış. Şirketin ismi gizlenmiş."

CHP’li Erhan Adem de dün yaptığı açıklamada şirketin Budapeşte’de 2017 yılında kurulduğunu ve hala aktif faaliyet gösterdiğini öne sürerek şirketin ortakları ve yöneticileri arasında ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile birlikte Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in yer aldığını duyurmuştu.

Adem, 'Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Bu belge, kamu kurumlarının nasıl rant kapısına dönüştürüldüğünün kanıtıdır' diyerek şirketin sicil ve vergi numalarını paylaşmıştı.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu ve Mücahid Taylan yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanladı.