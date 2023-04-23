Eslem ne demek? Eslem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Eslem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Eslem ne demek? Eslem isminin anlamı nedir?

Eslem ne demek? Eslem isminin anlamı nedir?

arayan ebeveynler Eslem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eslem ne demek? Eslem isminin anlamı nedir?

ESLEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eslem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

-Günah işlemeyen.

-Yüksek, yüce, değerli.

-En emin, en doğru, en selametli.

-Allah’a teslim olan.

ESLEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir (Bakara Suresi 131. Ayet, Nisa Suresi 125. Ayet, Saffat Suresi 103. Ayet ve Enam Suresi 14. Ayet) ve Eslem ismini koymak caizdir.

ESLEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Eslem ismini taşıyan kişiler, lider, girişimci ve kendini direkt olarak ortaya koyma özelliklerini taşırlar. En büyük hedefleri, itibar ve güç sahibi olmaktır. Benmerkezci hareket ederler ve birçok yerde kendilerini önemserler.

Eslem isimli kişiler rekabet ortamlarını severler ve kendilerini bu ortamlarda daha iyi hissederler.

Başkalarının hayranlıklarını kazanma onlar için önemlidir.

Başına buyruk olmaları ve sert üslupları nedeniyle tartışma ortamlarında sık sık görülebilirler.

Eslem isimli kişiler ilişkilerini çok tutkulu ve heyecanlı sürdürürler, onlar ile sıkılmak imkansızdır. Sevdiğine çok bağlıdır; ancak sevdiği kişiyi kısıtlama eğilimi gösterebilirler.

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