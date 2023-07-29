Eşler neden kavga eder

Tartışmalar evliliklerin kaçınılmaz gerçeği.

İŞTE EN SIK KAVGA NEDENLERİ



EVLİLİK AŞAMASINDA BAŞLAYAN AİLEVİ SORUNLARIN DEVAM ETMESİ:

Söz, nişanlılık ve evlenme aşamalarında tarafların aileleri arasında bir rekabet, gerginlik, güven bunalımı, geleceğe yönelik kaygılar kavga nedeni olabilir.

Bunun nedeni henüz kişilerin birbirlerini tam olarak tanıyamamalarıdır. Sorgulamalar, yoklamalar, kaynanaların kendilerini garantiye alma çabaları mutlaka olacaktır.

Düğündeki takıların ne olacağı, masrafların dağılımı, düğüne kimlerin çağırılacağı, nerede ve nasıl bir evde oturulacağı gibi sorunlar da olağan.

Evlilik sonrası çiftler evlerine yerleşip baş başa kaldıklarında, her şey normalleştiğinde kendiliğinden düzelecektir. Paniğe kapılmayın!

Ancak geçmişte yaşanmış olumsuzluklara takılıp kalmak ve bunları temcid pilavı gibi sürekli ortaya getirmek bu doğal ortamın oluşmasını engeller. Hele bir de kavgacı bir kayınvalide veya kayınpederle oturuluyorsa sorun yüz kat artar.

KİŞİLİK FARKLILIKLARI:

Evlenen insanların tıpatıp aynı karakterde olmaları mümkün değil. Sağlıklı bir ilişki için şart da değil. Önemli olan kişilikteki farklılıkların anlayışla karşılanması ve etkin bir iletişim…

Eşlerden birinin dışa dönük, diğerinin çekingen olması, birinin konuşkan diğerinin suskun olması, özel zevklerin farklı olması gibi etkenlerle sıkça karşılaşılır. Çözüm ortada bir yerde buluşmaktır…



BENCİLLEŞME VE ESNEKLİĞİ KAYBETME:

Evlilikte rutinleşme büyük sıkıntı çıkarır

Eşler kendi dünyalarına çekilirler ve paylaşımları gitgide azalır. Erkeğin akşam eve gelip televizyonun başında konuşmaksızın zaplaması, kadının erkeği ikinci plana atıp evin sorumluluklarına odaklanması, erkeğin işi ön planda tutması, başbaşa geçirilen zamanın azalması gerginliği ve kavgayı beraberinde getirir.

PARASAL KONULAR:

Müşterek hesap, ayrı hesap, kıskançlık, az para kazanmak, çok harcamak, tasarruf etmemek, borç batağında olmak, cimrilik, savurganlık, kredi kartı borçları, vergileri, faturaları ödememek, çok önemli bir malı almadan önce eşe danışmamak gibi birçok parasal mevzu sık kavga nedeni olabilir.



EŞLERİN BİRBİRİNE MOTİVASYONUNUN VE İLGİSİNİN AZALMASI:

Evliliğin ilk yıllarında karşılaştıkları yoğun sorunlardan dolayı tükenebiliyorlar. Bu hem birbirlerine hem de evliliğe karşı motivasyonu azaltıyor.



ÇÖZÜM: Eşlerin birbirlerini iyi anlamaları, kavga her neden çıkarsa çıksın birinin mutlaka alttan alması gerekir. Ancak en önemlisi eşlerin birbirlerini sevmesinden yana saygı duymaları gerekir..



İHA