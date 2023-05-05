Eşlerin birbirine benzemesi neden olur?

Bazı çiftlere baktığınızda bazen öyle çok ortak nokta görürsünüz ki onlara şaşırıp kalabilirsiniz. Hatta bazılarının yüz hatları, mimikleri bile o kadar benzer olur ki, kardeş falan mısınız diye sormaya itebilir sizi bu inanılmaz benzerlik.

İşte çiftlerin birbirlerine benzemelerinin bilimsel nedenleri:

HER ANI BERABER PAYLAŞMAK

İşin sonunda çiftlerin birbirine benzemesinin bir diğer sebebi de, birlikte çok fazla şey deneyimleyebilme şansı yakalayabilmeleri. Çiftler birlikte geçirdikleri süre boyunca çok mutlu anları da, çok üzücü anları da birlikte yaşayabiliyor ve çift olarak birlikte yaşadıkları her şey beden dillerini ve duygusal hallerini etkiliyor. Diyebiliriz ki birlikte geçirdikleri süre, tarihleri yüzlerinde yazılmıştır. Şöyle ki yaşlandıkça kırışıklıkları bile hemen hemen aynı yerlerde, aynı uzantılarla oluşur.

FİZİKSEL OLARAK SİZE BENZEYEN İNSANLAR



Araştırmalara göre, fiziksel olarak yani görünüşü bize benzeyen insanlara daha çok ilgi duyuyoruz. Hatta buna “yardımcı çiftleşme” deniyormuş. Yani tam olarak ispatlanmamış da olsa teorik olarak, benzer fenotipte insanlar birbirleriyle normale göre daha da çok eşleşiyormuş. Bu olayın güzel yanı, birbirinize benzediğiniz için çocuğunuzun ikinize de oldukça benzeyecek olması. Bilim adamları, bunun bireylerin genlerini içgüdüsel olarak en üst düzeyde yeni nesillere aktarma çalışması olduğuna inanıyor.

BENZER BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ

Bağışıklık sistemimiz, yeme alışkanlıklarımız ve fiziksel egzersizlerimiz dahil yaşam tarzımızı yansıtıyor. Bir grup bilim adamı, uzun süredir evli olan çiftlerin, bağışıklık sistemlerinin çok benzer olduğu sonucuna vardılar. Belki de bu yüzden partnerler genel olarak alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını birbirleriyle paylaşıyor.

BİRBİRİNİ YANSITMA OLABİLİYOR

Birbiriyle uyum içinde olan çiftler genellikle birbirlerinin alışkanlıklarını ve beden dilini yansıtır. Bu da ilişkilerinde duygusal rahatlık ve birbirlerine karşı her konuda güven olduğunu gösterir. Bilim adamları, çiftlerin evlilik yaşamları boyunca kendi alışkanlıklarını karşılarındaki insanlara göre değiştirme eğiliminde olduklarını belirtiyorlar. Örneğin, eğer bir tanesi sigarayı bırakmaya çalışıyor ve sağlıklı beslenmeye başlıyorsa, diğeri genellikle aynı şeyi yapmaya çalışıyor.

AİLEYE OLAN BENZERLİK Mİ



Erkeklerin annelerine benzeyen kadınları çekici bulduklarını muhtemelen duymuşsunuzdur. Çoğu erkeğin eşine baktığınızda gerek görünüşleriyle gerek alışkanlıklarıyla annelerine benzediğini görebilirsiniz. Bilim adamlarının açıklamalarına göre eşlerimizi bize benzeyenler arasından seçmemizin yanı sıra, erkekseniz annenize, kadınsanız babanıza davranış, karakter olarak benzeyenler arasından da seçiyoruz. Bu bulgular dahilinde en belirgin özellik de eşimizi seçerken saç ve göz rengi açısından ebeveynlerimize benzetebilmemiz oluyormuş. Ayrıca ebeveynlerimizle aramızda çok yaş farkı varsa, kendimizden yaşça büyük partner arayışına girebiliyormuşuz.

BİRLİKTE GEÇİRİLEN ZAMAN



Amerikalı bir toplum psikoloğu Robert Zanjonc, yirmi beş seneyi aşkın süredir evli çiftlerin, düğün fotoğraflarıyla yirmi beş sene sonraki fotoğraflarını karşılaştırdı. Çiftlerin düğün günlerinde, fiziksel olarak benzerliği olmasa bile birlikte geçirdikleri onca zaman sonunda fiziksel olarak birbirlerine benzediklerini hatta şaşırtıcı şekilde aynı göründüklerini tespit etmiş. Bu araştırma sonucu elde edilen başka mutlu edici ve aydınlatıcı tespitse, mutlu evliliklerin, çiftlerin yüzlerindeki benzerliklerinde artışı da beraberinde getirdiği olmuş. Çok havalı değil mi?