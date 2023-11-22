Eslina ne demek? Eslina isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Eslina da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Eslina ne demek? Eslina isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Eslina ne demek? Eslina isminin anlamı nedir?

Eslina adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Eslina isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eslina ne demek? Eslina isminin anlamı nedir?

ESLİNA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eslina ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Takvayla yaşayan.

- Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen.

ESLİNA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eslina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eslina adını koymak caizdir.

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