Esma Esad’a lösemi teşhisi kondu

Kaynak: Haber Merkezi
Esma Esad’a lösemi teşhisi kondu
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın lösemi olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada Esad, daha önce de meme kanserini yenmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi kondu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir"

2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

Öne çıkan figürlerin hastalıklarını gizli tutmayı seçtiği Arap dünyasında Esad'ın meme kanseri olduğunu açıklaması dikkat çekmişti.

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