Esma adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Esma isminin anlamını araştırıyor. Peki, Esma ne demek? Esma isminin anlamı nedir?
ESMA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Esma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Etkileyici, yaptırıcı.
- Kader, nasip, talih.
- İsimler, namlar, adlar.
- Cilveli, çok güzel.
ESMA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Esma ismi Kur'an-ı Kerim'de (Araf Suresi 180. Ayet) geçmektedir ve Esma ismini koymak caizdir.