ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinden oluşan ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu yıl sonu gösterisi düzenledi.

ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ‘Her Ev Bir Atölye’ hayaliyle başlayan ve 2001 yılından bu yana 270 binden fazla kursiyere, 670’den fazla branşta eğitim veren ESMEK, 7’den 70’e her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Düzenlenen kurslar ile kendilerini geliştiren ESMEK kursiyerleri, düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda farklı meslek gruplarından ESMEK kursiyerlerince oluşturulan ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yıl sonu dans gösterisi ile büyük beğeni topladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda düzenlenen gösteriye Eskişehirliler ilgi gösterdi. ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yıl boyunca hazırladıkları koreografileri dans gösterisi ile izleyicilere sundu.

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