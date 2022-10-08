Esnaf açtı ağzını yumdu gözünü: Baştaki insan halkından korkuyor

Aydınpost gazetesi tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan bir pazar esnafı açtı ağzını yumdu gözünü.

İktidarın halkın içerisine girmediğini söyleyen esnaf, “Sayın Reis’imizin sağ olsun ‘Ben yukarıdan baktım her şey çok güzel.’ diyor. Yukarıdan bakıyorsun abi sen halkın içerisine girmiyorsun ki.” dedi.

“BU SÖZLERİMDEN DOLAYI BELKİ BENİ İÇERİ ALACAKLAR”

“Bir kere milletvekili 56 bin lira maaş almayacak. Asgari ücret 5500 lira.” diyen esnaf sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkede zaten açlık sınırı 15-20 bin lira. Şu poşetin kilosu 35 lira. Dolar bazında geliyor. Dolar kuru olmuş 18 lira. Altın düştü, altını baskılıyorlar. Gerçek değeri değil. Vatandaş aç. Bir simit olmuş 5 lira. Oy istemek için geliyor koltuğa oturduktan sonra halkı unutuyorlar. Gerçekler acıdır. Bu sözlerimden dolayı belki beni içeri alacaklar.

“BAŞTAKİ İNSAN HALKINDAN KORKUYOR”

Zırhlı arabayla gidiyor ya. Baştaki insan korkmamalı, halkından korkmayacaksın Halkın içinde olacaksın, halkın yanında olacaksın. Baştaki insan halkından korkuyor.”