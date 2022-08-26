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Esnaf AKP’li Belediye Başkanını Akşener’e şikayet etti. Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim belediye başkanlarım halkın içinde” dediğini hatırlatarak, dükkânını 11 ay önce açtığını ve AKP’li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in kendilerini hiç ziyaret etmediğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 22:25
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 22:31
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Esnaf AKP’li Belediye Başkanını Akşener’e şikayet etti. Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

Esnaf AKP’li Belediye Başkanını Akşener’e şikayet etti. Erdoğan'ın sözünü hatırlattı
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İLYAS BAĞATUR - İSTANBUL / YENİÇAĞ

Meral Akşener, bugün İstanbul’un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener’in Sultanbeyli’de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, dolardaki yükselişe dikkat çekerek, “Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kiram tam iki katı artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli değişiyor. Ben, evime ekmek götüremiyorum” diye konuştu.

Nureddin Nebati’nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözünü anımsatan esnaf, “Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Sayın Bakanım, siz bir bakanısınız. ‘Gözlerime bakın’ ne demektir? Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz, ülke yönetiyoruz, hane değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim belediye başkanlarım halkın içinde” dediğini hatırlatan esnaf, dükkânını 11 ay önce açtığını belirterek, AKP’li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere muhaliflerin ‘vatan haini’ ilan edildiğini belirten esnaf, “Vatan hainiyse niçin parti kurmalarına müsaade ediliyor” diye sordu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK: SAVCI OLMAK İSTİYORUM, UMARIM BUNLAR KARŞIMA ÇIKMAZ

Bu arada Akşener’in yanına gelen ve 14 yaşında olduğunu söyleyen bir kız çocuğu, ileride savcı olmak istediğini söyledi. “Mülakata gireceğim ve bu, mülakatta benim karşıma çıkacak. Hükümet o zamana kadar değişecektir. Bu seçimi Allah korusun kaybedersek bir dahaki seçimde hayatta kaybetmeyeceğimize eminim. Umarım bunlar benim karşıma çıkmaz” diyen çocuğa Akşener, “14 yaşında bir kızın Türkiye ile ilgili endişeleri. Yuh olsun bize” diye yanıt verdi.

Akşener'in esnaf ziyaretinden kareler:

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Ucuz tiyatro
27.08.2022 06:00
Ne hikmetse hiç ekonomiden mutlu olan ak partili bir vatandaşa denk gelmiyor meral hanım. Sanki eliyle koymuş gibi her önüne çıkan yok ak partiliyim ama artık vermem yok şikayet etmeler.  
 
Millet
27.08.2022 01:30
Ya Meral hanıma dert anlatanlar ya biriniz de ablacığım anlattık yaşıyoruz hayat çok zor haydi dinledin peki derdimize derman olarak ne yapacaksınız diyen yok mu. cevapta yok. dinleyip tek çözüm sundu mu  
 
Millet
27.08.2022 00:23
İyi tiyatro seçmece iki esnaf belkide CHP ilçe başkanıdır akp li belediye gelmedi demiş yalanı hemen ortaya çıktı akp ilçe başkanı ile gelmiş  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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