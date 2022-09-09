9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esnaf AKP'li belediyeyi Akşener'e şikayet etti: Zulmediyor, üzerimize geliyor...

Esnaf AKP'li belediyeyi Akşener'e şikayet etti: Zulmediyor, üzerimize geliyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Ümraniye’de esnafı ziyaret etti. Esnaf Akşener’e, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin zabıtalarının sürekli ceza kesmesinden şikâyet etti. Ayakkabıcı esnafı, “Bize zulmediyor. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor” diye isyan etti.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 19:25
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 19:27
Takip Et

Esnaf, AKP'li Ümraniye Belediyesi'ni Meral Akşener'e şikayet etti

Esnaf AKP'li belediyeyi Akşener'e şikayet etti: Zulmediyor, üzerimize geliyor...
+
Aa
-

BAŞAK CANITEZ - YENİÇAĞ / İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün İstanbul’daki esnaf ziyaretlerine Maltepe’nin ardından Ümraniye ilçesinde de devam etti. Burada bir ayakkabı mağazasına giren Akşener’in sorusu üzerine esnaf, “İşler iyi ama sıkıntılar da var tabii” dedi.

Akşener’in eleştirilerini ve taleplerini sorması üzerine esnaf, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nden şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Kapı önüne terlik koyduğu gerekçesiyle ceza yediğini söyleyen esnaf, elindeki ceza kâğıtlarını göstererek “Bunların hepsi ceza. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor. Bunu biz durduramadık. Hâliyle bu da AK Parti’ye yansıyor, oy kaybına uğruyor. Biz derdimizi yukarılara anlatamadık” dedi.

“20- 25 BİN LİRAYA YAKIN CEZA YAZILDI”

Bir giyim mağazasına giren Akşener, burada da aynı şikâyetle karşılaştı. İşlerinin sıkıntılı olduğunu belirten esnaf, “Bizim asıl başka sıkıntımız caddeyle alakalı. Belediyeyle alakalı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bize 20- 25 bin liraya yakın sadece tekstil esnafına ceza yazıldı. Sırf öne koyduğumuz stantlardan dolayı. 2015’ten beri hiç zabıta uğramıyordu, özellikle şu son dönemde, İsmet (Yıldırım) Başkan geldikten sonra, burayı şanzelizeye çevirecekmiş. Çevirsin dedik ama geldiklerinden beri de hiçbir şey yapmadılar” diye konuştu.

Akşener'in ziyaretinden kareler: 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
1
﻿ Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
2
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
3
﻿İbrahim Tatlıses ''Yıllardır adını anmadım'' demişti. Asena'nın son halini görenler şaşıp kaldı
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
4
﻿Ünü avukat açıkladı. Camilla Saray'a neden alınmadı
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
5
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
6
﻿Nijerya'da terör örgütü IPOB'un saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
7
﻿İYİ Parti'den flaş açıklama. Gürsel Tekin'in sözleri nedeniyle istifa ettiği iddia edilmişti. Nedeni bambaşka çıktı
﻿ Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  
﻿ Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  
﻿ Kastamonu’da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var  
﻿50 yıl aradan sonra kazılar tekrar başladı
﻿50 yıl aradan sonra kazılar tekrar başladı
﻿50 yıl aradan sonra kazılar tekrar başladı
﻿İngiltere kralı 3.Charles halka seslenecek
﻿İngiltere kralı 3.Charles halka seslenecek
﻿İngiltere kralı 3.Charles halka seslenecek
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Kerem Aktürkoğlu kararını verdi: İşte yeni takımı
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Elazığ’da tekne battı: Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿Sezar’ın ünlü sözünün geçtiği kalede çalışmalar başladı
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a bir bakış
﻿Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne
﻿Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne
﻿Vatandaş Akşener’e dert yandı: Af çıkarıyorlar çalanlara çırpanlara 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne
﻿Okan Buruk'tan flaş itiraf: Bu kadarını beklemiyordum
﻿Okan Buruk'tan flaş itiraf: Bu kadarını beklemiyordum
﻿Okan Buruk'tan flaş itiraf: Bu kadarını beklemiyordum
﻿Avrupa Birliği Ruslara vize kolaylığını tümüyle askıya aldığını duyurdu
﻿Avrupa Birliği Ruslara vize kolaylığını tümüyle askıya aldığını duyurdu
﻿Avrupa Birliği Ruslara vize kolaylığını tümüyle askıya aldığını duyurdu
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
﻿Kızlarını istismar eden eşini yaralayan anne, ev hapsine çarptırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.