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Esnaf dert yandı: 20 yıllık dükkanımı satılığa çıkardım

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi olan Mersin’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret boyunca CHP’li Başarır’a her esnaf dert yandı, içini döktü.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:12
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Esnaf dert yandı: 20 yıllık dükkanımı satılığa çıkardım. Var olmaya çalışıyoruz

Esnaf dert yandı: 20 yıllık dükkanımı satılığa çıkardım
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İlk olarak çiğ köfte satan esnafı ziyaret eden CHP’li Başarır’a, esnaf vatandaş, “Bugün 6-7 bin lira kira istiyorlar 5.500 TL asgari ücret olan bir memlekette. Bir insanın 7 bin lira maaş aldığını kabul edelim, 5-6 bin TL’sini kiraya verirse bu adam evine erzak mı alsın; elektriğini, suyunu, internet faturasını mı ödesin. Bu insanlar ne yapsın?” dedi.

Bir çantacı esnafını ziyaret eden CHP’li Başarır’ın “Artık insanlar çanta alamıyor tamir mi ettiriyor?” sorusuna karşılık çantacı esnaf, “İnsanlar ayakkabılarını okul çantalarını tamir ettiriyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En basit bir okul çantası 150 TL’den başlıyor” dedi.

BİZ VATANDAŞA FİYAT SÖYLERKEN UTANIYORUZ

Daha sonra bir kırtasiyeciye uğrayan Başarır’a esnaf, “Önceden 10 kuruşa fotokopi çekiyorduk şimdi 4 katına yani 40 kuruşa çekiyoruz. Biz vatandaşa söylerken utanıyoruz ama yapacak bir şey yok” dedi. Buna karşın CHP’li Başarır, “Sen neden utanıyorsun, bu ülkeyi bu hale getirenler utanacak” dedi.
Bir başka kırtasiyeci esnaf ise, “20 liraya sattığımız fotokopi kağıdının topunu artık 95 liraya satıyoruz. Geçen yıl 7,5 liraya sattığımız kalem bugün 14 lira” dedi.

GÜNDE 10-15 KİLO ET SATAMIYORUZ

Bir kasap esnafı ise, “İnsanların durumu çok kötü. İnanın günde 10-15 kilo et satamıyoruz” dedi.

20 YILLIK DÜKKANIMI SATILIĞA ÇIKARDIM

Bir hırdavatçı esnafı ise, “Var olmaya çalışıyoruz ama işimiz çok zor. İşler çok kötü. Dükkânı satılığa çıkardım” dedi. CHP’li Başarır’ın “kaç yıldır bu dükkân var?” sorusuna ise “20 yıl” yanıtını verdi.

ÜZÜMÜMÜZ PARA ETMİYOR

Bir çiftçinin sokakta CHP’li Başarır’a “Üzümümüz para etmiyor. Borcumuzu ödeyemiyoruz, ne olacak bu üzümcünün hali?” sorusuna Başarır, “Düzelteceğiz, hep beraber düzelteceğiz” dedi.

BU ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Esnaf ziyaretlerinin ardından CHP’li Başarır, “Ziyaret ettiğimiz her esnaf, vatandaş isyan etti. Bu isyanın tek sorumlusu bu güzelim ülkemizi bu hale getiren AKP yöneticileridir. Hiçbir AKP yöneticisinin sokağa çıkacak yüzü kalmamış. Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin, öğrencinin yanında olmayıp sadece yandaşlarının yanında yer alan mevcut siyasi iktidar, çözüm üretmekten ziyade sorun üretir hale gelmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, tüm bu sorunların üstesinden gelerek bu çürümüş düzeni ortadan kaldıracağımıza kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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