Esnaf dertli: Eskiye göre işlerimiz çok durgun!

Vatandaşın alım gücünün düşmesi ve değişen kültürel tercihler, yöresel kıyafet esnafını zora soktu. Kumaş ve dikiş fiyatlarının yükselmesi alıcı sayısında düşüşe neden olurken, gençler ise modern kıyafetlere yöneliyor. Esnaf, kültürel mirasın tehlikede olduğunu vurguluyor. Şanlıurfa'da yöresel kıyafet satıcıları ve terziler, halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışlarının ve üretimlerinin ciddi anlamda azaldığını ifade etti.

Yıllardır yöresel kumaş satan esnaf Kadir Bilik, ekonomik durumun işlerine doğrudan etkisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Burada yıllardır yöresel kumaşları satıyorum. Fiyatlarımız 2 bin 500 TL’den başlayıp 6- 7 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak ekonomik zorluklardan dolayı eskiye göre işlerimiz çok durgun. İnsanlar artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Yazın biraz daha hafif kumaşlar tercih ediliyor ama kışın daha ağır kumaşlar pahalıya geliyor. Ayrıca Arap ve Kürt kıyafetleri arasında neredeyse fark yok. Araplar alt-üst bir kıyafet giyerken, Kürtlerde farklı tasarımlar olabiliyor.''

"YÖRESEL KIYAFETLER GENELDE DÜĞÜNLERDE TERCİH EDİLİYOR"

Yöresel kıyafet terzisi Mahmut Al ise özellikle düğün sezonunun müşteri yoğunluğunu belirleyen temel etken olduğunu belirterek, "Yöresel kıyafetler genelde düğünlerde tercih ediliyor. Günlük olarak da giyen var ama düğün sezonu dışında müşteri bulmak zor. Şu anda gözde olan modeller Arap kıyafetleri ve özellikle boncuklu modeller. Kadife kumaşlarda fiyat 450 TL’den başlıyor, boncuklu kıyafetlerde ise 750 ila bin TL arasında değişiyor. Ama bu fiyatlar bile artık müşteri çekmekte zorlanıyor" diye konuştu.

''GENÇLER YÖRESEL KIYAFET GİYMEYİ BIRAKIYOR"

Yöresel kıyafet terzisi İbrahim Diken ise ekonomik sıkıntıların yanı sıra kültürel değişimin de satışlarına yaptığı etkiyi anlatarak, “Biz aşağı çarşıda yöresel kıyafet dikiyoruz ama işler kesat. Ekonomik krizden dolayı gençler yöresel kıyafetlere yönelmiyor. Onun yerine pantolon, gömlek gibi kıyafetleri tercih ediyorlar. Fiyatlar da el yakıyor. Dikiş fiyatları 600 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. İnsanların alım gücü olmadığında bu kültür nasıl yaşasın" dedi.