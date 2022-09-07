﻿Esnaf Fatih’te Akşener’e dert yandı. Değişim istiyoruz!

Mehmet Ali Küçükpınar – Yeniçağ İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleket ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul’daydı.

Akşener Şişli ve Beyoğlu’nun ardından Fatih’te de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“DEĞİŞİM İSTİYORUZ”

Bir lokantaya giren Akşener, esnafa “İşler nasıl” diye sordu. İşlerin zamlardan dolayı eskisi gibi olmadığını belirten esnaf, “Mücadele ediyoruz. Fiyatlar yükseldi diye bu işi bırakacak değiliz. İnanıyorum ki bu yürüyüşünüz, bir dahakine iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz, çünkü değişim olmazsa zamanla bu esnaf, bu işleri bırakacak” diye konuştu.

İşletmede kaç kişinin çalıştığını soran Akşener’e esnaf, 45 yanıtını verdi. Çarşıda ise yaklaşık 450- 500 kişinin çalıştığını öğrenen Akşener, “Bu rakam, büyük bir fabrikanın çalışan sayısı. Hem üretileni satıyorsunuz hem istihdam yaratıyorsunuz hem tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla belkemiğisiniz” dedi

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“ÇOK BÜYÜK SIKINTI VAR”

Diğer ziyaretinde Akşener’in “Ne kadar istihdam yaratıyorsunuz” diye sorduğu esnaf, “Gün, günü tutmuyor artık. Biz üretip satıyoruz. Çok büyük sıkıntı var ama inşallah düzelecek” dedi.