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Esnaf okulların açılmasına az bir süre kala velilerin zor durumunu Akşener’e böyle anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ziyaret ettiği bir giyim mağazası sahibi, zamlardan şikâyet ederek, “Okulların açılması yaklaştı, 10 gün bir süre kaldı. Şu an kuyruk olması lazımdı. Ama şu anda bomboş… Utanarak millete fiyat söylüyoruz” dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 20:31
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Esnaf okulların açılmasına az bir süre kala velilerin zor durumunu Akşener’e böyle anlattı

Esnaf okulların açılmasına az bir süre kala velilerin zor durumunu Akşener’e böyle anlattı
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DURSUN KURUÇAY - İSTANBUL / YENİÇAĞ

Meral Akşener, bugün İstanbul’un Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde esnafı ziyaret etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililerin de eşlik ettiği Akşener, Sancaktepe’de iki kardeşin işlettiği bir giyim mağazasına girdi. Akşener’in “İşler nasıl” diye sorduğu esnaf, “Ne siz sorun ne ben söyleyeyim" karşılığını verdi. Akşener ile esnaf kardeşler arasında şu diyalog yaşandı:

Akşener: Sabahtan beri kaç müşteri geldi?

Esnaf: Sade soran var, alan maalesef…

Akşener: Siftah yapmadınız mı?

Esnaf: Yaptık Allah'a şükür, ama maalesef durumlar vahim.

Esnaf: Okulların açılması yaklaştı, 10 gün bir süre kaldı. Şu an kuyruk olması lazımdı. Ama şu anda bomboş. Bakın, burada bir biz varız, bir de sizin ekip var. Başka kimse yok. Bakın, arkaları söndürmüşüz (lambaları). Çok eski esnafız biz. 20-25 yıldır buradayız.

Akşener: Siz kardeş misiniz?

Esnaf: Evet.

Akşener: Bu dükkân, 2,5 yılda kenara para koydururdu ikinize de. Şu an kenara para koyamazsınız ama iki ev geçinebiliyor mu?

Esnaf: Elimizde olanı tutabilsek razıyız. Kenara koymak artık mümkün değil. Geçinebiliyorsak ne mutlu. Fazlasında gözümüz yok.

Akşener: 2,5-3 yıl yıl öncesinin ortanın üstünde insanısınız. Bu mağazaya bakınca her birinizin birer tane kurban kesmiş olması gerekiyor, bugün zorlanırsınız.

Esnaf: Tabii ki. Kurban 50-60 (bin) lira, nerede?

Akşener: Ben de onu söylüyorum. Üç sene evvel kurban kesen aileler bugün kurban kesemiyor.

Esnaf: İnanın sekiz çalışanımız vardı. Şimdi iki kardeş biz varız, iki de çalışanımız var.

Esnaf: Alım gücü yok. Her şey pahalı. Utanarak millete fiyat söylüyoruz yani. Çekinerek vatandaşa fiyat söylüyoruz.

Esnaf: Eskiden 750 lira elektrik fiyatı faturası geliyordu. Şimdi her kata 2 bin 500 lira geliyor.

Akşener: Ooo 4 kat, her kata 2 bin 500 lira.

Esnaf: Klimanın birini açsak diğerini kapatıyoruz. Hatta elektriğin yarısını söndürüyoruz. Müşteri gelince açıyoruz. Bu bir gerçek. Herkes biliyor. Herkes görüyor.

Akşener: Günü geldiğinde oyunuzu kim sizi ikna ederse ona verirsiniz, o ayrı. Ama bugün hem bu dükkanlardaki sizlerin hem müşterilerin dertlerinin konuşularak çözüm üretilmesi gerekiyor. Yapmaya çalıştığım budur.

Esnaf: Personelim iki aydır ev arıyor, bulamıyor. Asgari ücretle çalışan bir insan.

Akşener: Uçtu kiralar. Bin 500 lira kira ödeyen bir oğlumuz var. '3 bin lira razıyım' demiş, 5 bin yapmış kirayı. Böyle şey olur mu?

Esnaf: Asgari ücret kiraya yetmiyor. Bunun mutfağı var, bunun elektriği var, bunun öğrencisi var. A'dan Z'ye bir sürü şey. Zor gerçekten.

 

Akşener'in Sancaktepe ziyaretinden kareler:

 

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Emrah KAYA
27.08.2022 00:23
Herkes aklını başına alsın, memleketin iyiliği için gözünün önüne baksın. Yapılacak olan ilk genel seçimde CBAkşener, BBYavaş olmalı, işte o zaman tüm adaletsizliklerin son bulup ülkenin feraha çıkt  
 
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