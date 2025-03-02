Esnaf ve vatandaş gelen zamma tepkili: Herkes iyi düşünsün!

Edirne’de 150 gram tava ciğer ve köftenin porsiyon satış fiyatı 360 liraya yükseldi. Bazı esnaf ve vatandaşlar, tava ciğer ve köfteye gelen zamma tepki gösterdi. Tava ciğer ustası Kemal İmrak, zamlı tarifeye uymayacağını belirterek ciğer ve köfteye gelen zammın fazla olduğunu söyledi.

İmrak, şunları kaydetti:

“Hayırlısı olsun diyelim ama şer olur, hayır olmaz. Tarifeye uyan uyar, uymayan uymaz, ben uymuyorum. Başından beri uymuyorum. Bu çok yüksek paralar. Çok parası olanlar yiyor demek bunu. Ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Böyle olması da yanlış. Bu enflasyonu çıkartan halkla esnaftır. Başka kimse değildir. Bunu herkes iyi düşünsün. Yemeyin kardeşim, protesto edin. 15- 20 gün kimse uğramasın ciğerciye. Bak ne olacak. Herkes ipini çekecek kendi kendine. Ben katılmıyorum hiçbir şekilde. Şu ortamda bir müddet daha zam yapmayı düşünmüyorum. Hesabı iyi yapmak lazım ona göre hareket edeceğim. Ama bu fiyatlar çok yüksek, rastgele fiyat olmaz. Vur abalıya hiç olmaz. Hayırlısı olsun diyelim.”

“EN SON CİĞER YİYELİ 1,5 YIL OLDU”

Vatandaş Soner Çelik, 1,5 yıl önce ciğer yediğini belirterek “Oturup ciğer yiyemiyoruz. Dışarıdan gelenler yiyor. Biz oturup ailece ciğer yemekte çok zorlanıyoruz. Her gün üzerine zam geliyor. Bu yüzden protesto edilmesi gerekiyor. En son ciğer yiyeli 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldan beri ciğer yemiyoruz” dedi.

Fiyatların pahalı olduğunu dile getiren Ali Boyacı da “Benim çok sevmediğim bir ürün. Çok da pahalı buluyorum. Bu fiyatlardan dolayı zannediyorum yemeye gelen de olmayacak. Her şeye zam geliyor ama bu ciğer ne hikmetse biraz reklamını fazla yaptıkları için midir, kıymete bindiriyorlar, öyle geliyor bana. Misafirlerim gelmişti, birkaç ay oldu ama ben sevmiyorum, onlara ikram için getiriyorum” diye konuştu.

Vatandaş Mehtap Günay “Her şeye zam geliyor. Evet, olmaması gerekiyor en azından yiyeceklere ama yapacak bir şey de yok yani. Her gün yiyemeyiz, nereye yiyeceksin? Bir kere yedin bir daha 6 ay sonra yersin” derken Dilek Altıntaş ise “Her zaman yiyemiyoruz. Nerede yiyeceğiz? Az, yarım yiyorum, binde bir. Eğer kızım köfte isterse azını da o yesin, öyle” sözleriyle fiyatlardan şikayet etti.