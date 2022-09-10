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Esnaf yaklaşan büyük tehlikeyi Akşener’e anlattı: Herkes ev sahipleriyle karşı karşıya

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Bağcılar ilçesinde sorunlarını dinlediği bir esnaf “Bura bin, bin 500 lirayken kiralar şu anda 8-10 bin civarında ev kiraları var. Herkes ev sahipleriyle karşı karşıya” dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:19
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:23
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Esnaf yaklaşan büyük tehlikeyi Akşener’e anlattı: Herkes ev sahipleriyle karşı karşıya

Esnaf yaklaşan büyük tehlikeyi Akşener’e anlattı: Herkes ev sahipleriyle karşı karşıya
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ŞAKİR AVCI - İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün İstanbul’da Başakşehir ilçesinden sonra Bağcılar’daki esnafı da ziyaret etti.

Bir bakkala giren Akşener’in işlerin nasıl olduğunu sorması üzerine esnaf, “İşler çok kötü durumda. Esnaf kan ağlıyor. Her açıdan çok zor durumdayız” dedi. Akşener’in “Evi geçindirebiliyor musun” sorusuna da esnaf, kira zamlarından bahsederek “Kiralar 6- 7 bin lira olmuş. Çok yüksek bir rakam bu. Asgari ücret 5 bin 500 lira şu anda” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE YAŞAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sosyoloji bölümü mezunu olduğunu ve iki üniversite bitirdiğini belirten esnaf, “Türkiye’de sosyoloji yok. Ben gerçekten yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Onun kanalını açmaya çalışıyorum. Türkiye’de yaşamayı düşünmüyorum” dedi. Kızını okula yazdırdığını ve 50 kişilik bir sınıfta eğitim alacağını da anlatan esnaf, “İlk 5. sınıfı okutacağım. Dil öğreteceğim, yurt dışına göndereceğim. Benim amacım bu. Ne kadar kötü bir şey, değil mi” diye dertlerini söyledi.

“GÖRÜNTÜ GİDİYORLAR... HERKESİN OYUNA TALİP OLMAK ZORUNDAYIZ”

Akşener’in girdiği bir halıcı dükkânındaki esnaf ise 6’lı masaya yönelik çağrı yaparak, “Sizden istediğimiz 6'lı masada biz artık parti çıkarlarını değil milletin çıkarlarına olabilecek şeyler istiyoruz. Yani görüntü, gidiyorlar, gitmeye gidecekler Bağcılar'da bunu hiç görmedim, şu kalabalığı. Önemli olan şu anda milletin çıkarlarını korumamız. Yani çıkarılabilecek iyi bir aday garanti götürür. Herkesin oyuna talip olacak ‘şu bundandır’, ‘şu bundandır’, önceden o tarafa verirken iyi de bugün bu tarafa verirken kötü kimse olmamalı. Herkesin oyuna talip olmak zorundayız” dedi.

“EN BÜYÜK PROBLEM FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI”

Esnafın en büyük problemi fahiş kira artışları olduğunu söyleyen halıcı esnafı, “En büyük problem şu anda kiraların fahiş artışlarında, mal sahipleri ve kiracılar arasında çok büyük sıkıntı var. Bura bin, bin 500 lirayken kiralar şu anda 8-10 bin civarında ev kiraları var. Herkes ev sahipleriyle karşı karşıya. Bu düzelmiyor düzelmiyorsa düzeltecek kişiler gelecek” diye konuştu.

Akşener'in ziyaretinden kareler:

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ATATÜRKİYE
10.09.2022 21:20
Şuraya 2 f-16 yollayın  
 
ATATÜRKİYE
10.09.2022 21:16
Sayın Mansur Yavaş yunanistan valimize başarılar diliyorum  
 
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