Esnaf yasak dinlemiyor, vatandaşlar mağdur. Mehmet Şimşek'in bu duruma acilen el atması gerekiyor

Vergiden kaçağı önlemek için 7 bin lirayı geçene tutarların kredi kartı veya banka kartı ile yapılmasını zorunlu hale getirilmesi bazı uyanık esnafları harekete geçirdi. Uygulamadan mağdur olanlar yine vatandaşlar oldu. Bir yanda bankaların esnaftan aldığı yüksek komisyonlar diğer taraftan da esnafın vatandaştan bankanın aldığı komisyondan çok fazla oranda para talep etmesi. İşte bu durumda olan yine vatandaşa oluyor.

KART ÖDEME KOMİSYONUNU YÜZDE 20'YE ÇIKARDILAR

7 Bin lira üzerindeki alışverişlerde alınan komisyonlar vatandaşı mağdur etmeye başladı. Bir yandan tüketici "POS cihazı bozuk" gibi gerekçeler sunulurken, diğer taraftan ise fahiş komisyonlar talep ediliyor.

ŞİKAYETLER ARTTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 fiyat biçerken, aynı işlem için kredi kartı ile 3.860 lira talep etti. Diğer bir iddiaya göre ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira para talep etti. Otomobilini bir tamirciye götüren vatandaştan peşin para ile 4.500 lira istenirken, kartlı ödemede ise bu rakam birden 6 bin liraya yükseldi. Şikayetler artarken, bir çok vatandaş konuyu CİMER'e yansıttı.

FARK ALMAK YASAK

Tüketici Dernekleri ise kredi kartı ile yapılan işlemlerde ek komisyon alınması yasak olduğunu açıkladı. Tüketici Derneklerinin iddiası, vatandaş alışveriş sırasında yoğunluk nedeniyle bu uygulamalara boyun eğiyor.

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ESNAF İSE BANKALARIN ALDIĞI FAHİŞ KOMİSYONLARDAN DERT YANIYOR

Esnafların bir kısmı 7 Bin lira üzeri alışverişlerde kredi kartı kullanılmasını kendileri için fırsata çevirirken, Bankaların esnaftan aldığı fahiş komisyonlar ise esnafın canını yakıyor. Uygulamayı çıkarırken, bankaların aldığı fahiş komisyonları kimsenin denetlediği yok. Esnaf 7 bin liraya sattığı bir ürünün bedelini bankadan ancak en az 40 gün sonra tahsil edebiliyor. Kendisini çevirmekte zorlanan esnaf bankadan parayı 40 günden önce çekmeye kalkarsa yandı. Çünkü devreye fahiş komisyonlar giriyor.