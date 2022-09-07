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İYİ Parti lideri Meral Akşener Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu bir dokundu bin ah işitti: Para yetmiyor okulu da bırakmak zorunda kaldım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Şişli ilçesinden sonra ziyaret için Beyoğlu ilçesine geldi. Beyoğlu ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener’e yoğun ilgi vardı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 20:01
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 20:24
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Esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'in konuştuğu bir esnaf 18 yaşında olduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluştu bir dokundu bin ah işitti: Para yetmiyor okulu da bırakmak zorunda kaldım
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İSTANBUL - ÖZGÜR RECEP ÖZDEMİR / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çeşitli esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çok sayıda dükkana girerek çeşitli sektörlerden esnafla sohbet eden Akşener’e girdiği bir giyim mağazasında çalışan 18 yaşındaki genç, Akşener’e okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Genç kadın, “Asgari ücretle çalışıyorum. Ailemi geçindiriyorum. Ama para yetmiyor” diye dert yandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Şişli’deki ziyaretinin ardından Beyoğlu’nda da esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi. Bir giyim mağazasına giren Akşener, 18 yaşında ve isminin Sevda olduğunu söyleyen esnafla konuştu. 18 yaşındaki esnaf liseye gitmediğini, orta okul terk olduğunu ve ailesine bakmak zorunda olduğunu söyledi.

“OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM”

İşlerin nasıl olduğunu soran Akşener’e esnaf, “İşlerimiz çok durgun. İçeriye giren doğru düzgün müşteri yok fiyatlardan dolayı. Şu an asgari ücretle çalışıyorum. Aynı zamanda ailemi geçindiriyorum. Para yetmiyor. Okulu da bırakmak zorunda kaldım” dedi. Esnaf, iki erkek kardeşinin de uyuşturucu yüzünden cezaevinde olduğunu söyledi.

“BİRAZ DA BİZ SİZİN PEŞİNİZDEN KOŞALIM”

Akşener’in sokakta karşılaştığı kurye olarak çalışan genç bir yurttaş da “Biz istiyoruz ki bize yol gösteren kişi bizi unutmasın. Başkan olduğu zaman ‘Hevesi kaçtı benim partililerimin’ deyip vazgeçmesinler öbürküler gibi. Zamanında az koşmadık, bizler unutulduk. İstiyoruz ki sizin peşinizden koşalım, unutulmayalım” dedi. Bunun üzerine Akşener de “Biraz da biz sizin peşinizden koşalım” diye yanıt verdi.

ESNAF ÜRETİMSİZLİKTEN DERT YANDI

Daha sonra boya satışı yapan bir dükkâna geçen Akşener, zamları sordu. Esnaf, “Geçen seneyle şimdi arasında yüzde 100 zam var. Zam yapılmasa bile alım gücü olması lazım. İnsanlar geçen sene bir boyayı rahat alabiliyorken şimdi daha zor” diye yanıt verdi. Yeni gelen mallarda fiyat değiştirdiklerini söyleyen esnaf, “Üretim olması lazım. Her aldığımız mal dışarıdan geliyor” dedi. Akşener, bekâr olduğunu söyleyen esnafa da evlilikle ilgili espri yaparak, "Annen kahroluyordur" dedi.

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