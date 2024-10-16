Esnafa başkan sürprizi

Kaynak: İHA
Esnafa başkan sürprizi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge esnafının görüş ve önerilerini dinledi.

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Eski Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, bölge esnafının görüş ve önerilerini dinledi.

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Saha ziyaretlerine devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafımızın görüşlerini aldık. Bugün de Eski Sanayi Bölgesi'nde esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Güzel Silivri'mizin kıymetli insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onların güler yüzüyle güçlenmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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