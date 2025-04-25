Esnafa haraç kâbusuna son: Gazipaşa’da operasyon: 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Esnafa haraç kâbusuna son: Gazipaşa’da operasyon: 3 tutuklama

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde esnafa tehdit ve zorla haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, esnafa tehdit, cebir ve silahlı saldırılarla haraç toplayan bir suç örgütünü tespit etti. Alanya KOM Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Nitelikli Yağma” suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 15 çek, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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