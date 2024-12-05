Esnafa konum vergisi mi geliyor? Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konum paylaşımına yönelik alınacağı söylenilen ücretlerle ilgili iddialar hakkında konuştu.

NTV canlı yayınına katılan Yılmaz, söz konusu düzenlemenin esnafla bir ilgisinin olmadığını belirtti.

"ESNAFLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Konum paylaşımına ilişkin ücret alınacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Tamamen gerçek dışı. Böyle bir vergi söz konusu değil. Coğrafi bilgi maddesinden vergi alarak bunları gelir amaçlı kullananlarla ilgili bir düzenlemedir. Esnafla ya da konum bilgisi paylaşan vatandaşlarla alakası olmayan bir düzenlemedir. Eminim detayları ilgili kurum açıklayacaktır. Tamamen gerçekdışı temeli olmayan bir iddiadır bu. Bu vesileyle söylemek isterim; Çok karşılaşıyoruz böyle haberlerle. Bu tür haberler oluştuğunda ilgili kurumlardan bilgi alınsın, algı oluşturuluyor.” ifadelerini kullandı.

Konum atan esnaf vergi ödeyecek! Ödemeyenlere milyonluk cezalar gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Suriye'de uzun zamandır istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Şu anki hadise, Suriye'deki rejim ve muhalifler arasında yaşanan çatışma. Biz Suriye'de istikrar ve huzur istiyoruz. Aylardır biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. İki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var, birincisi terör tehdidi. Terör yapıları olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değil. Göç meselesi Türkiye'ye dönük 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada. Türkiye bu hassasiyetler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır ortaya koyuyor.

"TUSAŞ'A SALDIRIYI YAPANLARIN SURİYE'DEN GELDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Tel Rıfat önemli bir coğrafya. Burada terör örgütünün yapılanması söz konusuydu. Terör yapılanmalarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. İnsanların huzur içinde yaşamaları bakımından, Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından önemli. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz.

"TÜRKİYE'DE SURİYELİ VAR"

Türkiye yakından takip ediyor Suriye'yi. Göç meselesinde, bu hadiseler gerçekleşmeden önce geri dönüş süreci başlamıştı. Aylık 10 binin üzerinde geri dönüşler söz konusuydu 700 bini aşmıştı. Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var. Bunun da yüzde 42'si Halep bölgesinden. Suriyeli kardeşlerimizin büyük kısmı Halepli.