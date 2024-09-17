Esnafın tartışmasında kan aktı

Kaynak: İHA
Esnafın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolunda karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada kan aktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Sevgi Yolu üzerindeki karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışma sırasında kan döküldü. Olay, Yarhasanlar Mahallesi 2108 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, kafe işletmecisi D.U., karşısındaki telefoncu dükkanına kurşun yağdırdı. Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda, D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi, telefoncu dükkanının sahibinin kardeşi M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırgan D.U., olayda kullandığı silahla birlikte emniyet güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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