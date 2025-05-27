Esnaf toplantıya katılmayınca vali küplere bindi: Gelmeyene yaptırım uygulanacak

Şanlıurfa Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından pilot bölge seçilen Balıklıgöl yerleşkesi, Haşimiye Meydanı ve çevresindeki esnafa yönelik sağlık ve hijyen programı düzenlendi. Programa davet edilen 409 esnaftan sadece 100 civarında katılım oldu. Kürsüye çıkan Vali Hasan Şıldak, programa gelmeyen esnafa sinirlendi.

Gelmemenin müeyyideleri olacak



Burada çocuk oynatmadıklarını, iş yaptıklarını söyleyen Vali Hasan Şıldak, "Burada esnafımızı tam kadro görelim isterdi. 409 davet yapılmış, katılım 100 civarında. Bu olmadı. O yüzden bu çalışmayı olmamış kabul edeceğiz, sıfırdan yeniden yapacağız. Gelmek zorunlu, bu şehir hepimizin, bu süreç başlayacak. Gelmemenin de birtakım müeyyideleri olacak. Çocuk oynatmıyoruz burada, ciddi bir iş yapıyoruz. Yani meslek odası başkanlarım davet ettikleri üyelerini getiremiyorlarsa oturup düşünsünler. Ben biraz kitabın ortasından konuşacağım. Dolayısıyla bir sonraki toplantının saatini öğlenden sonraya çekeriz ama 409 esnafımızı da burada görmek isteriz. Herkes sorumluluğunu yapacak, her şey devletten beklenmez. Bazı şeyler de esnafın üzerine farzdır, vaciptir. Buradan şuna değineceğim, bu denetimleri ve eğitimleri neden önemsiyoruz, çünkü şikayet var "dedi.



"GELEN HER YABANCI İNSAN O BÖLGEYE BİR DAHA ADIM ATMAK İSTEMİYOR"



Şanlıurfa'yı Mardin ile Gaziantep ile kıyaslamak ve kıyaslatmak istemediğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, "Belki biz Urfalılar olarak kendimiz alışmışız ama gelen her yabancı insan o bölgeye bir daha adım atmak istemiyor. O bölge bizim en büyük değerimiz. Kültür değerimiz, tarihimiz, mirasımız, inancımız orada. O bölgenin gelişmesi ve Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmesi için ben il valisi olarak yerimde duramam bir şeyler yapmam lazım. Belediyemiz de bu görüşte. Bu irade oluşmuşsa esnafımızın da işyeri sahiplerimizin de bu iradeye katılması lazım, desteklemesi lazım. Biz tamamen onların desteğine, onların faydasına, onları geliştirecek bir sürecin başlangıcını yapıyoruz. Yoksa bana ne falanca fırındaki durumdan, falanca kasaptan diyebilirim. Öyle değil, bizim görevimiz aynı zamanda bu, şehirlerin gelişimini sağlamak en başta gelen görevim. O yüzden bunu tatlı tatlı yapacağız, yapmak zorundayız. Urfa'yı ben Mardin'le Antep'le kıyaslamak istemiyorum, kıyaslatmak da istemiyorum. Şehrimize sahip çıkacağız" diye konuştu.